В столице Башкирии состоялся Межрегиональный Турнир по дзюдо среди девушек

Уфа на день стала центром притяжения сотни молодых спортсменок. Столица Башкирии принимала участниц Межрегионального турнира по дзюдо. Юные дзюдоистки приехали в Уфу из районов республики, Татарстана, Самарской, Свердловской и Оренбургской областей.

Мероприятие, реализованное в рамках национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина, прошло на стадионе «Динамо». Спортсменки делились на две большие категории: 2004-2006 и 2007-2008 годов рождения. Как сообщили организаторы турнира, спортивное соревнование было освящено памяти старшего тренера МБУ СШ-22 города Уфы, «Лучшего тренера РБ», «Отличника образования РБ» Адама Шерманова и заслуженного тренера России Лины Шермановой.