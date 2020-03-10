В Башкирии эксперты рассказали о последствиях резкого скачка курса доллара

Эксперты рассказали о последствиях резкого скачка курса доллара и рекордного снижения цены на нефть. Речь в частности зашла о топливе. Стоимость бензина должна оставаться на прежнем уровне, во всяком случае, повышения ожидать не стоит.

На оптовых биржах бензин даже подешевел. Впрочем, на заправочных ценах это вряд ли скажется. По крайней мере в республике, где практически отсутствует конкуренция на этом рынке.

По доллару вообще было спекулятивное ведение, потому что Центробанк вчера не участвовал в торгах. Сегодня мы видим, что доллар скорректировался, и ЦБ заявил, что они будут продавать валютную выручку.  И, может, мы увидим, что все еще быстро стабилизируется.

Ринат Фаттахов, вице-президент Российского топливного союза
Фото: Интернет 

Специалисты также отмечают рекордно низкую цену на авиакеросин. Причина в том числе и в переизбытке: из-за эпидемии коронавируса полеты во многие страны ограничены. А вот проценты по кредитам могут повыситься. На сегодня доллар стоит 71,78  рубль 55 копеек. Нефть за баррель – 37 долларов.  Эксперты не исключают, что Центробанк может поднять ключевую ставку, на фоне чего банки повысят потребительские займы. Но и здесь не стоит поддаваться панике. Рынок должен стабилизироваться. Повышение на отдельные товары возможно, но не критично для населения. Главное, не создавать ажиотаж на фоне новостей мировой финансовой биржи. И тем более,  не стоит идти в обменные пункты и покупать доллары в надежде защититься от обесценивания рубля.

Опять же, если говорят, что в Китае упало потребление нефти на 20%, сейчас все работают на склады. Что они работают все на склады, они же должны будут кому-то продать. Если склад затоварен, он цену должен будет снизить, поэтому вовсе не факт, что тот же ширпотреб из Китая станет дороже, даже наоборот, станет дешевле, что может вполне нивелировать рост западных цен.

Дмитрий Рудзит финансовый эксперт