В Башкирии эксперты рассказали о последствиях резкого скачка курса доллара

По доллару вообще было спекулятивное ведение, потому что Центробанк вчера не участвовал в торгах. Сегодня мы видим, что доллар скорректировался, и ЦБ заявил, что они будут продавать валютную выручку. И, может, мы увидим, что все еще быстро стабилизируется.

Специалисты также отмечают рекордно низкую цену на авиакеросин. Причина в том числе и в переизбытке: из-за эпидемии коронавируса полеты во многие страны ограничены. А вот проценты по кредитам могут повыситься. На сегодня доллар стоит 71,78 рубль 55 копеек. Нефть за баррель – 37 долларов. Эксперты не исключают, что Центробанк может поднять ключевую ставку, на фоне чего банки повысят потребительские займы. Но и здесь не стоит поддаваться панике. Рынок должен стабилизироваться. Повышение на отдельные товары возможно, но не критично для населения. Главное, не создавать ажиотаж на фоне новостей мировой финансовой биржи. И тем более, не стоит идти в обменные пункты и покупать доллары в надежде защититься от обесценивания рубля.