В Башкирии эксперты рассказали о последствиях резкого скачка курса доллара

Эксперты рассказали о последствиях резкого скачка курса доллара и рекордного снижения цены на нефть. Речь в частности зашла о топливе. Стоимость бензина должна оставаться на прежнем уровне, во всяком случае, повышения ожидать не стоит.
На оптовых биржах бензин даже подешевел. Впрочем, на заправочных ценах это вряд ли скажется. По крайней мере в республике, где практически отсутствует конкуренция на этом рынке.
Специалисты также отмечают рекордно низкую цену на авиакеросин. Причина в том числе и в переизбытке: из-за эпидемии коронавируса полеты во многие страны ограничены. А вот проценты по кредитам могут повыситься. На сегодня доллар стоит 71,78 рубль 55 копеек. Нефть за баррель – 37 долларов. Эксперты не исключают, что Центробанк может поднять ключевую ставку, на фоне чего банки повысят потребительские займы. Но и здесь не стоит поддаваться панике. Рынок должен стабилизироваться. Повышение на отдельные товары возможно, но не критично для населения. Главное, не создавать ажиотаж на фоне новостей мировой финансовой биржи. И тем более, не стоит идти в обменные пункты и покупать доллары в надежде защититься от обесценивания рубля.