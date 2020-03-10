Госдума поддержала поправки в Конституцию России во втором чтении

Сегодня в Москве состоялось пленарное заседание, на котором законопроект рассмотрели во втором чтении. Так, закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа. При этом даны гарантии всем народам страны о праве на сохранение родных языков и создании условий для их изучения.

Помимо этого, в основном законе появилась норма о «защите семьи, материнства, отцовства и детства» и «защита института брака как союза мужчины и женщины». Гарантируются и обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Счастье детей зависит от счастья родителей, и денежный доход родителей напрямую связан с обеспечением детей. Государство должно сделать упор на поддержку детей, материнства, отцовства и наших семей. Константин Кузьминых, доцент УГНТУ

Россия и так является социальным государством, просто это никак не было представлено в осязаемой форме в основном законе ранее. Сейчас эти поправки связаны с индексацией пенсий и с тем, чтобы МРОТ был привязан к прожиточному минимуму. Николай Евдокимов, руководитель научно-исследовательского центра БАГСУ

Завтра законопроект будет рассмотрен в третьем чтении. Эксперты отмечают, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами. При этом многие поправки затрагивают политическую сферу. В частности, высшим должностным лицам страны, включая Президента, а также членам Совета Федерации и депутатам Думы запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета или наличные средства в банках за рубежом. Многие изменения носят уточняющий характер.