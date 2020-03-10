В Госкомстрое Башкирии рассказали о планах ввода домов «Миловского парка»

В Новобулгаково подрядчик обещал завершить дома в конце марта. Но мы видим, что, скорее всего, не получится это сделать, и сроки сдвинутся где-то на конец апреля. В «Миловском парке» мы введем три дома в этом году через наш фонд, республиканский. Остальные дома планируется передать в федеральный фонд.

Марат Ахмадуллин, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре