В Госкомстрое Башкирии рассказали о планах ввода домов «Миловского парка»

В этом году в республике планируется строительство новых объектов, из них 26 в области образования, 10 – для развития физической культуры. Об этом доложил начальник управления капитально строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Планы были озвучены на совещании в формате «Строительный час».

Всего на встрече обсудили три основных вопроса. В том числе, строительство объектов «Центра спортивной борьбы» и «Дворец волейбола». Однако самое оживленное обсуждение вызвал вопрос о строительстве проблемных домов, в отношении которых застройщики допустили нарушения срока ввода в эксплуатацию.

В Новобулгаково подрядчик обещал завершить дома в конце марта. Но мы видим, что, скорее всего, не получится это сделать, и сроки сдвинутся где-то на конец апреля. В «Миловском парке» мы введем три дома в этом году через наш фонд, республиканский. Остальные дома планируется передать в федеральный фонд.

Марат Ахмадуллин, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Фото: Интернет 