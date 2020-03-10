В Госкомстрое Башкирии рассказали о планах ввода домов «Миловского парка»

В этом году в республике планируется строительство новых объектов, из них 26 в области образования, 10 – для развития физической культуры. Об этом доложил начальник управления капитально строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Планы были озвучены на совещании в формате «Строительный час».
Всего на встрече обсудили три основных вопроса. В том числе, строительство объектов «Центра спортивной борьбы» и «Дворец волейбола». Однако самое оживленное обсуждение вызвал вопрос о строительстве проблемных домов, в отношении которых застройщики допустили нарушения срока ввода в эксплуатацию.