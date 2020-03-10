Малышу из Башкирии с акушерским параличом срочно требуется помощь

Маленькому Роберту из Стерлитамака требуется операция – малыш частично парализован. У ребёнка травмирована рука при родах. Помочь Роберту Уколову может любой желающий, достаточно отправить слово ДЕТИ на номер 5542.
Стоимость одного сообщения 75 рублей. Это совместный благотворительный проект «Русфонда» и телеканала БСТ. Ранее мы показывали сюжет о другом мальчике – Руслане Галлямове. У него диагностировали тугоухость и глухоту. Этот недостаток компенсировали с помощью новых слуховых аппаратов. Их купили благодаря вам, неравнодушным телезрителям. Его мама благодарит каждого, кто помог их семье. Сделать доброе дело может каждый. Сегодня о поддержке просит мама Роберта Уколова.
Левшой Роберт растёт вынужденно. Правая рука – вспомогательная. Она частично парализована, и, например, держать предметы ей малыш не может.
Беременность у Гулюзы проходила нормально. Плечо малыша было травмировано при родах. Диагноз – акушерский паралич. Появление на свет Роберта любящая мама вспоминает с ужасом. Рожать приехала женщина сама. На такси. После – 2 дня в палате.
Новорождённый Роберт весил около 4 килограммов. По словам Гузель, ребёнка из неё буквально выдавливали.
Один из методов лечения пациентов с акушерским параличом – ботулинотерапия. Она применяется при мышечных спазмах, болях и вегетативной дисфункции. Но вводить препарат можно с 2 лет. Роберт младше. К тому же именно в его случае такое лечение может не помочь на 100%. Мама мальчика обратилась в благотворительный фонд. Спасти маленького пациента может операция, её сделают в Ярославле.
Сейчас идёт сбор средств на операцию. Не хватает меньше половины. Любая сумма пожертвования будет огромным вкладом в здоровье Роберта.
Реквизиты для помощи:
Мальчика явно заинтересовал штатив от видеокамеры. Роберт даже пытался поработать правой рукой. Возможно, в тот момент появилась мечта – стать оператором. Впрочем, кем бы ни захотел стать малыш, ему будет в любом случае отдано всё внимание мамы. Братика или сестрёнки, скорее всего, у него не будет. Рожать снова Глюза боится.