Малышу из Башкирии с акушерским параличом срочно требуется помощь

Маленькому Роберту из Стерлитамака требуется операция – малыш частично парализован. У ребёнка травмирована рука при родах. Помочь Роберту Уколову может любой желающий, достаточно отправить слово ДЕТИ на номер 5542.

Стоимость одного сообщения 75 рублей. Это совместный благотворительный проект «Русфонда» и телеканала БСТ. Ранее мы показывали сюжет о другом мальчике – Руслане Галлямове. У него диагностировали тугоухость и глухоту. Этот недостаток компенсировали с помощью новых слуховых аппаратов. Их купили благодаря вам, неравнодушным телезрителям. Его мама благодарит каждого, кто помог их семье. Сделать доброе дело может каждый. Сегодня о поддержке просит мама Роберта Уколова.

Левшой Роберт растёт вынужденно. Правая рука – вспомогательная. Она частично парализована, и, например, держать предметы ей малыш не может.

Когда мы только сидеть начали, то есть мы не облокачивались, тем самым позже начали сидеть. Ходить там позже чуть-чуть начали. Гулюза Бахтигареева

Беременность у Гулюзы проходила нормально. Плечо малыша было травмировано при родах. Диагноз – акушерский паралич. Появление на свет Роберта любящая мама вспоминает с ужасом. Рожать приехала женщина сама. На такси. После – 2 дня в палате.

Новорождённый Роберт весил около 4 килограммов. По словам Гузель, ребёнка из неё буквально выдавливали.

Один из методов лечения пациентов с акушерским параличом – ботулинотерапия. Она применяется при мышечных спазмах, болях и вегетативной дисфункции. Но вводить препарат можно с 2 лет. Роберт младше. К тому же именно в его случае такое лечение может не помочь на 100%. Мама мальчика обратилась в благотворительный фонд. Спасти маленького пациента может операция, её сделают в Ярославле.

У ребенка родовое повреждение надключичного отдела правого плечевого сплетения. Отмечается слабое отведение, вращение плеча, снижение силы сгибания и разгибания в локтевом суставе. Мы планируем многоэтапное хирургическое лечение: перемещение широчайшей мышцы спины для восстановления наружной ротации плеча. Михаил Новиков, реконструктивный микрохирург, врач высшей категории /Ярославль/

Сейчас идёт сбор средств на операцию. Не хватает меньше половины. Любая сумма пожертвования будет огромным вкладом в здоровье Роберта.

Реквизиты для помощи:

Я боялась, что ребёнок у меня потом будет спрашивать: «Мам, почему я такой? Мам, почему?» Во дворе будут ребёнка дразнить, не дай бог. Гулюза Бахтигареева