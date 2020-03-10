«Он был в бешенстве»: как из Уфы глушили речь Гитлера

59 дней до дня Победы – телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей наши корреспонденты знакомят зрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу. Свою борьбу из Уфы вели и коммунистические лидеры стран Европы.

В башкирскую столицу были эвакуированы участники Коминтерна. Их, находящихся за тысячи километров от дома, продолжали слушать на Родине. И всё это благодаря секретной радиостанции РВ-1.

Они еще не знают, что через 6 лет их голоса будут вещать на всю Европу из маленького города где-то на Урале. А пока до Второй мировой три года, и они ведут войну на собственных фронтах. Долорес Ибаррури – в Испании, Морис Торез – во Франции. Выступают против фашизма, представляют коммунистов.

В 42-43 годах здесь, конечно, всё выглядело по-другому. Сейчас это зал совещаний Главпочтамта. Раньше помещение было поделено на две комнаты. Одна была предназначена для радиовещания, вторая для отдыха и подготовки материалов. Участники Коминтерна (Коммунистического интернационала), бывало, круглосуточно находились здесь.

Само здание отапливалось очень слабо, холодны зимы были. И здесь специально для них поставили козел. Внутри полости коминтернцы пекли картошку, им картошку поставляли. Долорес Ибаррури часто вспоминала: «Такой картошки, как в Башкирии, я нигде не кушала». Владимир Лебедьков, сотрудник музея Почты России

Фраза «Говорит Москва!» звучала из Уфы на 18 языках. Из башкирской столицы лидеры компартий Европы вещали в государства фашистского блока или оккупированные немцами. Отряды сопротивлений, слыша, что они живы и продолжают бороться, бились с большим остервенением. Иногда участники Коминтерна позволяли себе и похулиганить.

Когда они узнавали, что Гитлер будет выступать на том или ином митинге, они настраивались на эту волну. Гитлер говорил, потом овации, потом паузы какие-то, и в это время на полную мощность включали передатчик. И Гитлера, этого фюрера, ругали на чем свет стоит. Гитлер понимал, что оставить этого просто так нельзя, и он был в бешенстве. Владимир Лебедьков, сотрудник музея Почты России

Говорят, что Гитлер мечтал уничтожить радиостанцию РВ-1. Поэтому здание Главпочтамта, где работали члены Коминтерна, хорошо охранялось. Сохранились аэроснимки, сделанные немецкими лётчиками. На них изображена деревня Глумилино. Сейчас это уже часть Уфы. Фашистов заинтересовали радиовышки, благодаря которым и шло вещание. Они были построены в 42-м. От Главпочтамта комсомольцы прокладывали кабель к радиостанции. Четыре ретранслятора передавали сигнал без риска быть заглушенными Германией.

Короткие волны, которые исходили от этих радиостанций, позволяли как вдоль земли распространять этот луч, так и на высоте, в 80-100 километров от ионного слоя. Посредством этого луча можно было достичь совершенной неуязвимости. Елена Лукина, хранитель музея связи ПАО «Башинформсвязь»

Но вышки всё же были уничтожены. К счастью, не фашистами и уже спустя много лет. В 2007 году их взорвали, так как уже были не нужны.