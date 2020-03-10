«Он был в бешенстве»: как из Уфы глушили речь Гитлера

59 дней до дня Победы – телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей наши корреспонденты знакомят зрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу. Свою борьбу из Уфы вели и коммунистические лидеры стран Европы.
В башкирскую столицу были эвакуированы участники Коминтерна. Их, находящихся за тысячи километров от дома, продолжали слушать на Родине. И всё это благодаря секретной радиостанции РВ-1.
Они еще не знают, что через 6 лет их голоса будут вещать на всю Европу из маленького города где-то на Урале. А пока до Второй мировой три года, и они ведут войну на собственных фронтах. Долорес Ибаррури – в Испании, Морис Торез – во Франции. Выступают против фашизма, представляют коммунистов.
В 42-43 годах здесь, конечно, всё выглядело по-другому. Сейчас это зал совещаний Главпочтамта. Раньше помещение было поделено на две комнаты. Одна была предназначена для радиовещания, вторая для отдыха и подготовки материалов. Участники Коминтерна (Коммунистического интернационала), бывало, круглосуточно находились здесь.
Фраза «Говорит Москва!» звучала из Уфы на 18 языках. Из башкирской столицы лидеры компартий Европы вещали в государства фашистского блока или оккупированные немцами. Отряды сопротивлений, слыша, что они живы и продолжают бороться, бились с большим остервенением. Иногда участники Коминтерна позволяли себе и похулиганить.
Говорят, что Гитлер мечтал уничтожить радиостанцию РВ-1. Поэтому здание Главпочтамта, где работали члены Коминтерна, хорошо охранялось. Сохранились аэроснимки, сделанные немецкими лётчиками. На них изображена деревня Глумилино. Сейчас это уже часть Уфы. Фашистов заинтересовали радиовышки, благодаря которым и шло вещание. Они были построены в 42-м. От Главпочтамта комсомольцы прокладывали кабель к радиостанции. Четыре ретранслятора передавали сигнал без риска быть заглушенными Германией.
Но вышки всё же были уничтожены. К счастью, не фашистами и уже спустя много лет. В 2007 году их взорвали, так как уже были не нужны.
В память о радиостанции жители района Глумилино еще несколько лет назад предлагали создать арт-объект. Увековечить место и людей, которые вносили свой вклад в победу, находясь за сотни километров от линии фронта. Но пока в роли памятника лишь старое здание, где располагалась радиостанция. Бывшее здание Лесотехникума. А уфимская группа «Глумилино» посвятила песню РВ-1.