«Нужно заботиться о себе и своих близких»: в Башкирии стартовал месячник газовой безопасности

В Башкортостане стартовал месячник пропаганды безопасного пользования газом в быту. Газовики республики напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования. Зачем это нужно и как понять, что к вам пришел настоящий сотрудник газовой службы?
Хозяйка дома пускает домой сотрудника газовой службы. Документы не проверяет исключительно потому, что представителя «Газпром газораспределение Уфа» знает уже в лицо. Проверки оборудования проходят ежегодно, примерно в одно и то же время.
График проведения технического обслуживания газового оборудования, проводимого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Республики Башкортостан, размещен на официальном сайте www.bashgaz.ru.
При проведении плановой технической проверки сотрудник приходит один. На нём форма, на спине надпись «Газпром». Специалист может выявить утечку, которая бывает даже незаметна для жильцов. Здесь газоанализатор показал: оборудование работает в безопасном режиме.
За исправностью газового оборудования, в том числе за работой котлов, в первую очередь должны следить сами владельцы. Перед использованием нужно удостовериться, все ли горелки закрыты, и обеспечить приток воздуха. Плановая проверка оборудования проводится раз в год. Однако во время месячника пропаганды безопасного использования газа в быту проходят и внеочередные осмотры.
«Газпром газораспределение Уфа» напоминает, что при запахе газа необходимо:
– Немедленно выключить газовую плиту или колонку и перекрыть кран перед ними, открыть окна;
– Не включайте и не выключайте никакие электроприборы и не нажимайте на них кнопки. Выведите всех людей из загазованного помещения и соседних с ним. Сообщите об утечке соседям и всем, кто мог оказаться в этот момент поблизости;
– Из безопасного места позвоните в аварийно-диспетчерскую службу 04, либо с сотовых операторов 104, 040 или в единую службу спасения 112. Соблюдайте правила пользования газом.