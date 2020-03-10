«Нужно заботиться о себе и своих близких»: в Башкирии стартовал месячник газовой безопасности

В Башкортостане стартовал месячник пропаганды безопасного пользования газом в быту. Газовики республики напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования. Зачем это нужно и как понять, что к вам пришел настоящий сотрудник газовой службы?

Хозяйка дома пускает домой сотрудника газовой службы. Документы не проверяет исключительно потому, что представителя «Газпром газораспределение Уфа» знает уже в лицо. Проверки оборудования проходят ежегодно, примерно в одно и то же время.

Нужно заботиться о себе и своих близких. Периодически всегда пускаем на техническое обслуживание. Слесари уже, в принципе, со временем работы приходят знакомые все. Если я в чём-то сомневаюсь, я могу обязательно позвонить на газовый участок и спросить, работает ли у них такой человек.

Алина Латыпова

График проведения технического обслуживания газового оборудования, проводимого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Республики Башкортостан, размещен на официальном сайте www.bashgaz.ru.

При проведении плановой технической проверки сотрудник приходит один. На нём форма, на спине надпись «Газпром». Специалист может выявить утечку, которая бывает даже незаметна для жильцов. Здесь газоанализатор показал: оборудование работает в безопасном режиме.

Во время технического обслуживания проводится проверка на герметичность резьбовых соединений, работоспособность газового оборудования, запорной арматуры, также работа котла в разных режимах: режим горячего водоснабжения, отопления, проверка работоспособности автоматики безопасности, также настройка и проверка режимов горения.

Никита Кутыршин, слесарь по эксплуатации газового оборудования филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе

За исправностью газового оборудования, в том числе за работой котлов, в первую очередь должны следить сами владельцы. Перед использованием нужно удостовериться, все ли горелки закрыты, и обеспечить приток воздуха. Плановая проверка оборудования проводится раз в год. Однако во время месячника пропаганды безопасного использования газа в быту проходят и внеочередные осмотры.

В этот месячник проводятся также внеочередные проверки населения, которые относятся к группе риска. Проверяется условия эксплуатации газового оборудования. В школах проводятся уроки безопасности, детям доводятся правила пользования газом в доступной форме, наглядные картинки, проводятся викторины.

Радик Нагуманов, начальник отдела по эксплуатации ВДГО ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе

«Газпром газораспределение Уфа» напоминает, что при запахе газа необходимо:

– Немедленно выключить газовую плиту или колонку и перекрыть кран перед ними, открыть окна;

– Не включайте и не выключайте никакие электроприборы и не нажимайте на них кнопки. Выведите всех людей из загазованного помещения и соседних с ним. Сообщите об утечке соседям и всем, кто мог оказаться в этот момент поблизости;

– Из безопасного места позвоните в аварийно-диспетчерскую службу 04, либо с сотовых операторов 104, 040 или в единую службу спасения 112. Соблюдайте правила пользования газом.