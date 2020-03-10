«Нужно заботиться о себе и своих близких»: в Башкирии стартовал месячник газовой безопасности

Во время технического обслуживания проводится проверка на герметичность резьбовых соединений, работоспособность газового оборудования, запорной арматуры, также работа котла в разных режимах: режим горячего водоснабжения, отопления, проверка работоспособности автоматики безопасности, также настройка и проверка режимов горения.

Никита Кутыршин, слесарь по эксплуатации газового оборудования филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе