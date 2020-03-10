«Водитель отвлекся»: в Башкирии поезд протаранил лесовоз

Страшное ДТП произошло минувшим вечером в Башкирии. В Учалинском районе поезд протаранил лесовоз. Только по счастливой случайности все остались живы.

На одном из железнодорожных переездов в Учалинском районе минувшим вечером произошло жуткое ДТП. Проезжающие мимо водители услышали гудение приближающегося поезда, свист тормоз, вслед за ним последовал сильный грохот. Прямо на переезде паровоз на скорости протаранил груженый лесовоз.

От удара грузовик развернуло боком, поезд остался на рельсах. Бревна посыпались из кузова лесовоза. На место происшествия незамедлительно вызвали сотрудников МЧС, полицию и скорую помощь.

Пока на данный момент устанавливаются причины произошедшего. Есть версия, что водитель лесовоза отвлекся и не заметил приближающегося поезда. Сейчас мы проверяем эту версию. источник bash.news в правоохранительных органах