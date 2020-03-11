В Башкирии школьник совратил первоклассника

В Благоварском районе Башкирии произошло жуткое ЧП. Стало известно, что учащийся шестого класса местной школы развращал первоклассника. Мама мальчика незамедлительно обратилась в полицию.

Все это происходило на территории детского садика в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает издание КП-Уфа с ссылкой на собственный источник.

Правоохранители уже провели воспитательную беседу с шестиклассником. Он признался, что на самом деле совращал первоклассника. Что теперь дальше будет с учеником - неизвестно.