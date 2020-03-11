Жителя Уфы расстреляли возле сауны

45-летний уфимец стал жертвой нападения. Злоумышленники избили его и расстреляли из травматического пистолета. Инцидент произошел возле здания сауны.

Мужчина рассказал, что на него по неизвестной причине набросились пятеро мужчин. Злоумышленники избили несчастного, а затем расстреляли из травматического пистолета. Мужчина добрался до дома и вызвал скорую помощь, сообщает КП-Уфа.