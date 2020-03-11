«Везде позитивная реакция»: велопутешественник из Уфы рассказал, как объехал 23 страны за два года

На велосипеде по России и всему миру. Известный велопутешественник Антон Сазонов встретился с уфимскими школьниками в Центре детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Он рассказал ученикам об истории создания и реализации международной велоэкспедиции «Дети мира».

Напомним, два года назад Антон Сазонов объехал на велосипеде всю Юго-Восточную Азию, а в прошлом году на двухколесном транспорте ему удалось доехать через Европу до мыса Рока в Португалии. С собой он вез письма российских школьников зарубежным сверстникам.

В любой стране, где я был, а я проехал 23 страны за 2 года. Страны были разные, но везде позитивная реакция – люди открыты. Антон Сазонов, велопутешественник

Сейчас Антон Сазонов готовится к третей экспедиции «Дети мира». Она должна стартовать 1 мая в Таллине, а завершиться в ноябре в Алма-Ате. Маршрут пройдет по территории 15 бывших союзных республик. Как и две предыдущие экспедиции, весь путь Антон Сазонов будет передвигаться на велосипеде. На встречу с велопутешественником пришли ученики седьмых и девятых классов 42-й и 49-й школ.