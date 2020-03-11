В Уфе нашли женщину, которая не помнит своих родственников

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» просят помощи неравнодушных. В Уфе была найдена дезориентированная женщина, которая называет себя Гульсарой Муллабаевой. Волонтёры просят помощи в поисках родственников найденной женщины.

Известно, что женщина найдена 10 марта и срочно нуждается в помощи врачей. На вид найденной около 70 лет. Волонтёры просят распространить ориентировку.

Рост женщины примерно 160 см, телосложение среднее. Волосы седые, а глаза карие. Была одета в удлиненную сиреневую куртку, красно-коричневый домашний халат, галоши и зеленый платок.