В Уфе два автобуса провалились в глубокую яму

После наступления плюсовой температуры в республику пришли холода. Резка смена погоды спровоцировала появление гололёда на тротуарах и дорогах. Даже вновь вернувшееся тепло не помогает избежать опасных ситуаций на проезжей части.

Так, в социальных сетях в Уфе поделились видео, на котором два автобуса проваливаются в большую лужу. Машины застряли в яме на улице Бакалинской возле ТРК «Ультра». Самостоятельно выбраться из западни автобусы не смогли.

Сначала в лужу попадает «Газель», которую пришлось вытягивать тросом. А после неё проваливается «Форд», вытаскивать который тоже вызвались просто прохожие. Судьба обоих автомобилей неизвестная, поэтому комментаторы просят быть аккуратнее на опасных ледяных дорогах.