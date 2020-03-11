В Башкирии в аварии с бензовозом погибли два человека

Сегодня, 11 марта, на трассе в Башкирии произошла серьёзная авария. На 61 километре дороги Дюртюли — Нефтекамск столкнулись три машины. Сообщается, что в ДТП пострадали четыре человека.

Два легковые машины «Форд Фокус» и «Шкода Октавиа» столкнулись с бензовозом. Одну из машин сильно помяло, а пассажиры получили серьёзные травмы. Двое из пострадавших не смогли пережить полученные увечия.

Погибли два пассажира «Форд Фокус». Ещё два участника аварии получили серьёзные травмы. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить.