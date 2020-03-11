«Толпар» одолел «Стальных Лисов» во втором матче плей-офф

Уфимский «Толпар» выиграл второй матч серии плей-офф у магнитогорских «Стальных Лисов». В первой игре команда Михаила Васильева уступила. На этот раз «Толпар» удачнее начал встречу.

Егор Сучков открыл счет. Но в начале второго периода магнитогорцы дважды поразили ворота хозяев. Сравняли счет уфимцы усилиями Даниила Аймурзина в третьем игровом отрезке.