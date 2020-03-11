В Башкирии трагически погиб вахтовик за три дня до возвращения домой

Трагедия на рабочем месте произошла ещё в прошлом году. 36-летний слесарь из Брянска был отправлен в Башкирию на объект недалеко от села Тугай на два месяца. К сожалению, рабочая смена вахтовика закончилась печально.

27 ноября слесарь занимался укладкой труб, для этого нужно было выполнить работу по сборке гусеничного трубоукладчика. В начале сборки мужчине помогали ещё двое сотрудников. Однако после вахтовик выполнял работу сам, что и привело к трагедии — вахтовика зажало гусеницами крана.

На место происшествия была срочно вызвана бригада врачей, которая констатировала смерть рабочего. Гострудинспекция сообщает, что несчастный случай произошёл из-за неудовлетворительной организации работ: не был проведен инструктаж, рядом не было ответственного, тем более такой тип работы недопустимо выполнять одному. Известно, что вахта погибшего заканчивалась 30 ноября, то есть, мужчина погиб за три дня до возвращения домой.