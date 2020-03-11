Какие товары подорожают из-за падения курса рубля

Падения курса рубля может привести к повышению цен на некоторые товары. Импортные товары могут подорожать на 10-35 %. Что касается товаров международных компаний, которые производятся в России, их цена может повыситься не более чем на 10 %.

Как говорят эксперты, цена на электронику может повыситься на 20 %. Ожидается и подорожание лекарств на 10-15 %. Также повыситься может цена на жилье. В лучшем случае на 10-15 %, в худшем – на 20 %.