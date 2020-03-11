В Башкирии сняли фильм о детском хоккее

В Белорецке завершились съёмки короткометражного фильма «Гильза». Название картина получила по фамилии главного героя – сокращение от Гилязетдинов. Кино основано на реальных событиях.

Оно о любви, дружбе и хоккее. Автор идеи – Динара Абдрашитова. Вдохновением для сюжета стала история детской спортивной команды.

Динара вдохновилась командой из Тубинска. Это команда, которая собралась сама по себе. Дети захотели играть в хоккей и сами собрались. Летом они ходят зарабатывают по дворам, чтобы накопить денег на хоккейную амуницию, которая дорого стоит.

Айнур Аскаров, продюсер фильма «Гильза»

Картина может быть готова в мае. Фильм выпустит киностудия «Башкортостан». Специально для съёмок приехал московский оператор Владимир Егоров. Искусственных декораций в «Гильзе» почти не будет. Съёмочной площадкой стал Белорецкий район, большая часть записана в Инзере.

В Башкирии очень интересный ландшафт, похожий на Голливуд. Башкирия тоже очень разноплановая, это здорово помогает создать визуальный образ.

Владимир Егоров, оператор /Москва/

Есть практика и возможности строить декорации, но мы стараемся быть близки к реальности.

Алия Хансен, художник