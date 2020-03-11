В Башкирии сняли фильм о детском хоккее

В Белорецке завершились съёмки короткометражного фильма «Гильза». Название картина получила по фамилии главного героя – сокращение от Гилязетдинов. Кино основано на реальных событиях.
Оно о любви, дружбе и хоккее. Автор идеи – Динара Абдрашитова. Вдохновением для сюжета стала история детской спортивной команды.
Картина может быть готова в мае. Фильм выпустит киностудия «Башкортостан». Специально для съёмок приехал московский оператор Владимир Егоров. Искусственных декораций в «Гильзе» почти не будет. Съёмочной площадкой стал Белорецкий район, большая часть записана в Инзере.