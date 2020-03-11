В Башкирии сняли фильм о детском хоккее

Динара вдохновилась командой из Тубинска. Это команда, которая собралась сама по себе. Дети захотели играть в хоккей и сами собрались. Летом они ходят зарабатывают по дворам, чтобы накопить денег на хоккейную амуницию, которая дорого стоит.

Айнур Аскаров, продюсер фильма «Гильза»