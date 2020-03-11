За какой срок в России можно накопить на автомобиль

Аналитики выяснили, сколько времени нужно жителю России, чтобы накопить деньги на поддержанный автомобиль. За основу была взята зарплата в 39 тысяч рублей. Выяснилось, что сроки зависят не только от зарплаты, но и от места проживания.

Средняя цена автомобиля с пробегом в начале 2020 года превышает 429 тысяч рублей. С учетом этой цены и зарплаты в 39 тысяч рублей эксперты подсчитали, что накопить на поддержанную машину можно в течение 11 месяцев. Цифра условная, потому что не учитывались расходы на еду, коммунальные услуги и т.д.