За какой срок в России можно накопить на автомобиль

Аналитики выяснили, сколько времени нужно жителю России, чтобы накопить деньги на поддержанный автомобиль. За основу была взята зарплата в 39 тысяч рублей. Выяснилось, что сроки зависят не только от зарплаты, но и от места проживания.
Средняя цена автомобиля с пробегом в начале 2020 года превышает 429 тысяч рублей. С учетом этой цены и зарплаты в 39 тысяч рублей эксперты подсчитали, что накопить на поддержанную машину можно в течение 11 месяцев. Цифра условная, потому что не учитывались расходы на еду, коммунальные услуги и т.д.
Такая цифра зависит и еще от региона, в котором проживает человек. В Волгограде накопить на машину получится на 2 месяца быстрее. А вот в Екатеринбурге и в Красноярске − на 1 месяц. Это объясняется тем, что в Волгограде и в Екатеринбурге была повышена средняя зарплата.