Уфимским чиновникам придумали наказание за неудовлетворительную уборку дворовых территорий

Заместитель главы мэрии Уфы Салават Хусаинов отчитал чиновников за неудовлетворительную уборку дворов от снега. Многие жители города не перестают жаловаться на невозможность пройти по тротуарам во дворах из-за снега и гололёда. Салават Хусаинов готов привлечь чиновников к ответственности.
Замглавы мэрии Уфы возмущён, что, несмотря на перепады температур, главы районов не постарались привлечь больше техники для очистки территорий. На 4 тысячи дворов было выделено всего лишь 4 единицы техники. Некоторые главы районов вообще заявили, что надобность в дополнительной технике отсутствует, чем разозлили вице-мэра города.
Салават Хусаинов наказал подготовить распоряжение о дисциплинарной ответственности, а также написать объяснительные. 13 марта «работу над ошибками» будут проверять, оценив уборку дворовых территорий. Вице-мэр отметил, чтобы силы были сосредоточенны на порядке во дворах, а не уборке «по сотому разу» дорожного полотна.