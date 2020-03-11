В Гидрометцентре рассказали, как сажать картошку в этом году

Представители Гидрометцентра напомнили о том, что теплое начало весны часто бывает обманчивым. К примеру, в 2017 году наблюдалась очень теплая весна, но 9 мая выпал снег. «Не нужно считать, что мы в субтропиках живём, и сажать картошку», — подчеркнули синоптики.