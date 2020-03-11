В Гидрометцентре рассказали, как сажать картошку в этом году

Теплое начало марта и европейская зима не повод сажать картошку раньше обычного срока. Лучшее время для посадки картошки – конец первой декады мая. В это время земля не замерзшая, но и не достаточно теплая.
Представители Гидрометцентра напомнили о том, что теплое начало весны часто бывает обманчивым. К примеру, в 2017 году наблюдалась очень теплая весна, но 9 мая выпал снег. «Не нужно считать, что мы в субтропиках живём, и сажать картошку», — подчеркнули синоптики.
Отметим, что зима 2020 прошла с довольно умеренной температурой. В одном только феврале было зарегистрировано несколько температурных рекордов. Однако, расслабляться весной не стоит.