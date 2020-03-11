В Уфе рабочий получил сильнейший ожог тела от удара током

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на уфимском заводе. 65-летнего работника энергетического предприятия ударило током. Мужчина получил сильнейшие ожоги тела.

2 марта электромонтажник измерял длину кабеля металлической рулеткой. В результате неосторожности мужчина задел токоведущие части электроустановки, от чего возникла электрическая дуга. Работник предприятия получил сильнейшие ожоги 37% тела.