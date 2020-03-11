В Башкирии заживо сгорели двое мужчин из-за неосторожного курения

Страшное событие произошло в Чишминском районе 9 марта. Ночью огнем охватило бревенчатый дом. К сожалению, пожарным не удалось спасти жильцов частного дома.

Полностью сгорел один из домов селе Заводянка. Несмотря на то, что на место происшествия оперативно прибыл отряд спасения, от дома осталось одно пепелище. Среди руин были найдены тела двух мужчин 61 и 36 лет.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Мужчины, видимо, перед этим выпив, уснули и не потушили горящий окурок. Сообщается, что погибшие, возможно, были отцом и сыном.