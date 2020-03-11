В Москве временно запретили мероприятия из-за коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса в столице ввели запрет все массовые мероприятия. Указ официально был опубликован 10 марта. Все меропрития, в которых принимают участие более 5 тысяч человек, будут запрещены до 10 апреля.

Помимо этого, каждый гражданин России, прибывший из страны, где зафиксирован коронавирус, должен немедленно сообщить о своем возвращении. Для этого существует горячая линия. При возвращении из таких стран необходимо строго соблюдать двухнедельный карантин.