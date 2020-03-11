В Уфе преподаватель получил взятками от студентов более 1 млн рублей

В отношении двух преподавателей УГНТУ выдвинуто обвинение во взяточничестве. Прокуратура Башкирии выяснила, что в течение двух лет сотрудники университета получали взятки от студентов за положительные оценки. Подозреваемые пойманы с поличным.

Пресс-служба прокуратуры РБ сообщает, что с 2016 по 2018 года доцент одной из кафедр в УГНТУ принимала от студентов взятки за курсовые и экзамены, при этом не проверяя знания студентов. Сумма напрямую зависела от желаемой оценки и варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей. В общей сложности преподавательница получила около 1,2 миллионов рублей.

В июне 2018 года посредником между студентами и доцентом выступил преподаватель, который решил присвоить себе 22 тысячи рублей. Именно в этот момент сотрудник университета был пойман с поличным. Суд доказал виновность преподавателей во взяточничестве и приговорил обоих к условному сроку, а также лишил права заниматься преподавательской деятельностью на несколько лет.