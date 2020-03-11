Радий Хабиров рассказал, кого бесплатно прорекламирует в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кого ему не стыдно рекламировать на своих страницах в социальных сетях. По его словам, ему часто задают вопрос, ждать ли от главы республики рекламных постов. Хабиров ответил утвердительно и объяснил, кто может стать героем такой публикации.
Первыми героинями «рекламы» стали уроженки Белорецкого района Нафиса Галяметдинова, Марьям Шагивалеева и Лилия Кутлубаева. Они занимаются изготовлением копченого корота. По словам главы региона, этот кисломолочный продукт известен далеко за пределами Башкирии. Корот поставляют в Израиль, Казахстан и Украину. Лакомство так полюбилось иностранцам из-за необычного и экзотического вкуса. Секрет успеха прост, говорит Радий Хабиров. Женщины с «золотыми руками» используют в изготовлении башкирское молоко.
Глава Башкирии также рассказал о Гульназ Азатовой из Сибая, которая занимается изготовлением бузы – слабоалкогольного напитка. Женщина сумела поставить производство на поток. На сегодняшний день ее продукция представлена в 70 магазинах Уфы, Сибая и Баймака.
В конце своего сообщения он обратился к жителям Башкирии с просьбой рассказывать о людях, которые своим трудом добиваются успехов.