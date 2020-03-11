Радий Хабиров рассказал, кого бесплатно прорекламирует в соцсетях

«У меня как-то спросили, будет ли в моих соцсетях реклама. Да, будет. Вот первая. Когда мы говорим об экспорте из Башкортостана – на ум первой приходит нефть. Но эти хозяйки из деревни Бутаево Белорецкого района доказывают, что каждый из нас способен на что-то особенное и востребованное. Здесь делают уникальный копчёный корот, который хранится дольше обычного. Поэтому он уже хорошо расходится не только по России, у них есть заказчики и в Казахстане, Израиле, на Украине», - написал Радий Хабиров.