Радий Хабиров рассказал, кого бесплатно прорекламирует в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кого ему не стыдно рекламировать на своих страницах в социальных сетях. По его словам, ему часто задают вопрос, ждать ли от главы республики рекламных постов. Хабиров ответил утвердительно и объяснил, кто может стать героем такой публикации.

Первыми героинями «рекламы» стали уроженки Белорецкого района Нафиса Галяметдинова, Марьям Шагивалеева и Лилия Кутлубаева. Они занимаются изготовлением копченого корота. По словам главы региона, этот кисломолочный продукт известен далеко за пределами Башкирии. Корот поставляют в Израиль, Казахстан и Украину. Лакомство так полюбилось иностранцам из-за необычного и экзотического вкуса. Секрет успеха прост, говорит Радий Хабиров. Женщины с «золотыми руками» используют в изготовлении башкирское молоко.

«У меня как-то спросили, будет ли в моих соцсетях реклама. Да, будет. Вот первая. Когда мы говорим об экспорте из Башкортостана – на ум первой приходит нефть. Но эти хозяйки из деревни Бутаево Белорецкого района доказывают, что каждый из нас способен на что-то особенное и востребованное. Здесь делают уникальный копчёный корот, который хранится дольше обычного. Поэтому он уже хорошо расходится не только по России, у них есть заказчики и в Казахстане, Израиле, на Украине», - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии также рассказал о Гульназ Азатовой из Сибая, которая занимается изготовлением бузы – слабоалкогольного напитка. Женщина сумела поставить производство на поток. На сегодняшний день ее продукция представлена в 70 магазинах Уфы, Сибая и Баймака.

«Таких предпринимателей мне совершенно не только не стыдно рекламировать - наоборот, буду всем, чем могу, помогать и оказывать всевозможные преференции», - пообещал глава.

В конце своего сообщения он обратился к жителям Башкирии с просьбой рассказывать о людях, которые своим трудом добиваются успехов.