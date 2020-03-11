Житель Башкирии изнасиловал знакомую в женский день

Жительница села Кучук в Учалинском районе обратилась в правоохранительные органы за помощью. 29-летняя женщина заявила, чтобы была изнасилована в собственном доме 8 марта. Полицейские быстро вышли на след преступника.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, насильником оказался 33-летний местный житель. Мужчина взломал дверь, тайно проник в жилище и напал на девушку. Несчастная пыталась сопротивляться, однако знакомый оказался сильнее.

Известно, что мужчина работает на одном из местных промышленных предприятий. Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.