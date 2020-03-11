В России резко начали закупаться телефонами

В январе этого года в России было продано более трех миллионов смартфонов. Это на 19,5 % больше, чем за январь 2019 года. Такой показатель аналитики считают аномальным.

Рост продаж не был таким быстрым уже несколько лет. Некоторые специалисты объясняют это боязнью перед подорожанием. Многие ожидают дефицита электроники из-за распространения коронавируса, поэтому закупаются заранее, не дожидаясь роста цен. Но не все специалисты с этим согласны, потому что в январе влияния коронавируса на рынок не было. По их мнению, такой рост продаж обусловлен различными акциями и скидками.