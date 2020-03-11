Где много платят: самые «богатые» профессии в России

Самые высокие зарплаты в России в прошлом году были в нефтяной и космической отраслях. Средняя зарплата у работников в этих отраслях составила 135 тысяч и 131,7 тысяч рублей. Это в два раза больше среднемесячной российской зарплаты.
После нефтяной и космической отраслей идут финансисты и страховщики. Их зарплата составляла 103 тысяч рублей в месяц. Хорошо можно заработать также в сфере добычи полезных ископаемых, в сфере информации и связи. Сюда можно отнести научную деятельность, техническую, а также область государственного управления и военную сферу.
Зарплата в сфере культуры и развлечений – 44,3 тысячи. Железнодорожники получали 60-62 тысяч. Далее идут работники сферы здравоохранения и образования. Зарплаты в этих областях составляют 43 тысяч и 37 тысяч рублей. Работники в производстве мебели получали 26,7 тысяч рублей, а в производстве одежды 20,5 тысяч.