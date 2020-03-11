В Башкирии застрелили волка человеческого размера

В одной из деревень республики снова появились незваные клыкастые гости. Местные жители сообщили, что застрелили на днях волка. Фотографию убитого животного жители деревни передали редакции «Вести-Башкортостан».

Волка встретили в деревне Александровка. Животное слишком близко подбежало к населенному пункту. Боясь за свою жизнь и жизнь домашнего скота, охотники поспешили подстрелить волка.

Жители деревни отмечают, что в последнее время волки близко подбегают к людям, приходится «быть всегда начеку». Волки часто бегают у кладбища, а ещё они забираются в огороды. В соседнем населенном пункте дикие звери загрызли трёх собак.