В Уфимском районе откроют новый детсад на 220 мест

220 детей в Уфимском районе пойдут в новый детский сад. Сдача объекта запланирована на август. В Алексеевке пока только одно дошкольное учреждение, а жителей в поселке становится с каждым годом больше.
Простому обывателю разглядеть в кирпичных стенах эти залы будет сложно. Технически различий никаких, появятся они на этапе отделки. Этот детский сад пока готов примерно на 60 процентов. Строители сейчас заняты кровельными и электромонтажными работами.
Строительство началось в августе прошлого года. Двухэтажная постройка имеет вентилируемый фасад. Это значит, что малышам зимой будет тепло, а летом не жарко. Продуман до мелочей и дизайн садика. Яркие цвета наружных стен будут украшены башкирским орнаментом.
Кроме того, предусмотрен отдельный пищевой подъемник. Так как кухня будет размещаться на первом этаже, еду на второй будет доставлять отдельный минилифт. По габаритам он намного меньше обычного. Предусматривается, что в него будут вмещаться только перевозные тележки.
В Алексеевке сейчас проживает более шести тысяч человек. Поселок разрастается, подальше от городской суеты уезжает много молодых семей. Пока единственный детский сад вмещает 280 детей. Появление нового уже в августе текущего года сведет к минимуму очередь в дошкольные учреждения.