В Уфимском районе откроют новый детсад на 220 мест

220 детей в Уфимском районе пойдут в новый детский сад. Сдача объекта запланирована на август. В Алексеевке пока только одно дошкольное учреждение, а жителей в поселке становится с каждым годом больше.

Простому обывателю разглядеть в кирпичных стенах эти залы будет сложно. Технически различий никаких, появятся они на этапе отделки. Этот детский сад пока готов примерно на 60 процентов. Строители сейчас заняты кровельными и электромонтажными работами.

Проводим электричество по всем комнатам. Проводим осветительную часть. Недельки четыре, наверное, по всему садику будем производить работы. Флорид Ергизов, электрик

Строительство началось в августе прошлого года. Двухэтажная постройка имеет вентилируемый фасад. Это значит, что малышам зимой будет тепло, а летом не жарко. Продуман до мелочей и дизайн садика. Яркие цвета наружных стен будут украшены башкирским орнаментом.

Садик будет рассчитан на 220 мест с современными помещениями, с отдельным пищевым блоком, с детскими площадками, игровыми зонами. Будет лифт, который предназначен для людей с ограниченными возможностями. Альберт Ахмадуллин, прораб

Кроме того, предусмотрен отдельный пищевой подъемник. Так как кухня будет размещаться на первом этаже, еду на второй будет доставлять отдельный минилифт. По габаритам он намного меньше обычного. Предусматривается, что в него будут вмещаться только перевозные тележки.