Житель Башкирии поджёг грузовик с человеческими фекалиями

У жителя села Жуково подожгли грузовик с нечистотами. Мужчина предоставляет ассенизаторские услуги в Уфимском районе. Оказывается, грузовик предпринимателя «заказал» прямой конкурент, который тоже занимается вывозом нечистот.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что мужчина работал на 37-летнего предпринимателя несколько лет, пока два года назад не решил сам предоставлять услуги ассенизатора. Такая инициатива не понравилась бывшему работодателю, и он заказал поджог единственного грузовика потерпевшего. 10 февраля неизвестный поджигает ассенизатор, но злоумышленника быстро находит полиция.

Оказалось, 37-летний предприниматель за 100 тысяч рублей попросил знакомого поджечь грузовик конкурента, но тот нашёл другого исполнителя, пообещав мужчине 50 тысяч за услугу. В итоге грузовик с нечистотами сильно сгорел, и пользоваться им теперь нет возможности. По факту поджога возбуждено уголовное дело, все данные непростой истории тщательно изучаются.