В Башкирии оформлено около 900 заявок на сельскую ипотеку

В Башкортостане оформлено около 900 заявок на сельскую ипотеку. Об этом телеканалу БСТ сообщили в республиканском Министерстве сельского хозяйства. Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до 3%.

Расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет. Получить такую ипотеку могут все: не важно, горожане или жители сельской местности. Сумма ипотечного кредита (при первоначальном взносе 10%) – до 3 млн. рублей. Программа заработала по всей стране с 1 января 2020 года. В Башкортостане заявки уже принимает «Россельхозбанк». Позднее список банков расширится.

Прежде всего, это направлено на тех, кто переезжает в сельскую местность, это 2,7- 3% годовых. Если гражданин работает в сельхозпроизводстве или является фермером, то после оплаты этого процента мы ему возмещаем до 0,1%. Можно сказать, что бесплатно. Только в том случае, если он работает в сельхозпроизводстве.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства

Процедура достаточно обкатанная, отработанная, потому что мы активно занимаемся ипотечным кредитованием. В пределах недели-полутора проходит наша процедура по анализу тех документов, которые заемщики предоставляют. Дополнительно к этой процедуре добавляется этап прохождения Министерства сельского хозяйства. Программа индивидуальная, с исключительными условиями. Поэтому дополнительно ещё требуется одобрение Министерства сельского хозяйства.

Алексей Самсонов, директор башкирского филиала АО «Россельхозбанк»