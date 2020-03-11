В Башкирии оформлено около 900 заявок на сельскую ипотеку

В Башкортостане оформлено около 900 заявок на сельскую ипотеку. Об этом телеканалу БСТ сообщили в республиканском Министерстве сельского хозяйства. Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до 3%.
Расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет. Получить такую ипотеку могут все: не важно, горожане или жители сельской местности. Сумма ипотечного кредита (при первоначальном взносе 10%) – до 3 млн. рублей. Программа заработала по всей стране с 1 января 2020 года. В Башкортостане заявки уже принимает «Россельхозбанк». Позднее список банков расширится.