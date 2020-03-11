В Башкирии оформлено около 900 заявок на сельскую ипотеку

Прежде всего, это направлено на тех, кто переезжает в сельскую местность, это 2,7- 3% годовых. Если гражданин работает в сельхозпроизводстве или является фермером, то после оплаты этого процента мы ему возмещаем до 0,1%. Можно сказать, что бесплатно. Только в том случае, если он работает в сельхозпроизводстве.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства