В Башкирии дорожники будут круглосуточно дежурить на федеральных трассах во время паводка

Не допустить разрушения автодорог. На период весеннего половодья на федеральных трассах, проходящих по территории нашей республики, дорожники организовали круглосуточное дежурство. Они очищают водопропускные трубы и проверяют состояние искусственных сооружений. На особом контроле – потенциально опасные низководные участки.

Достаточно теплая зима и постоянные перепады температуры дали о себе знать. Перед пропускной трубой образовалась наледь. До наступления весеннего половодья дорожным рабочим необходимо всё это убрать. Чтобы вода, хлынувшая с полей, без препятствий прошла под дорогой.

Тяжелые условия. Мало снега, он сырой. Погода такая. Константин Лазаревич, дорожный рабочий

Внутри трубы всё чисто. Её перед началом зимы закрывают щитами, иначе задуло бы снегом. А так дорожникам остается лишь убрать лёд и очистить от снега прилегающую территорию. Проще говоря, проложить воде путь.

Чтобы не было задержки водоотводной, делают направление воды. Чтобы она проходила по трубе, в чистом виде уходила. Чтобы не было заторов. Ирек Шамсутдинов, заместитель директора подрядной организации по содержанию искусственных сооружений

Пока небольшой ручей, но уже скоро сила потока увеличится, учитывая плюсовую температуру за окном. Накопившаяся вода может серьезно повредить дорогу. Поэтому на всех федеральных трассах проводится ежедневный мониторинг потенциально опасных участков.

Пропускная труба под федеральной трассой М5 на 1499-м километре. Этот дорожный объект готов к принятию большой воды. Всего на этой трассе предстоит очистить от снега и льда 246 таких труб.

На период прохождения весеннего паводка на федеральных трассах будет организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций. Помимо очистки водопропускных труб, отдельное внимание уделяется мостовым сооружениям.

Создана противопаводковая комиссия, которая ежедневно проводит оценку состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений. На трех федеральных трассах – это М5 «Урал», М7 «Волга» и Р240 – есть потенциально опасные низководные участки Ирек Шамсутдинов, заместитель директора подрядной организации по содержанию искусственных сооружений