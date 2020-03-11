В Германии из-за коронавируса отменили этапы чемпионата мира по мотогонкам на льду

В Германии отменили этапы чемпионата мира по мотогонкам на льду. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции – об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал председатель правления центра технических видов спорта имени Кадырова Николай Красников. Остались два этапа в Голландии.

Динар Валеев примет участие. На сегодняшний день он догнал лидеров вплотную. Первые этапы у нас не очень сложились, он находился на четвертой-пятой позиции, сейчас занимает третье место, имеет отрыв от своих соперников, которые его догоняют, и также 9 очков отставания от лидеров. Гонка будет напряженная, но все шансы на победу есть.

Но в уфимском центре технических видов спорта воспитывают и юниоров. В этом сезоне Дмитрий Солянников стал четырехкратным чемпионом России среди юниоров. Он отобрался на европейские соревнования. Они состоятся в Польше на следующей неделе. Есть задел и на следующий сезон: гонщики, которых тренировали последние пять лет, вышли на лед. И уже через год смогут соревноваться, когда достигнут 16-летнего возраста. И башкирская команда будет глобально расширена доморощенными спортсменами.