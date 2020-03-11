В Германии из-за коронавируса отменили этапы чемпионата мира по мотогонкам на льду

В Германии отменили этапы чемпионата мира по мотогонкам на льду. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции – об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал председатель правления центра технических видов спорта имени Кадырова Николай Красников. Остались два этапа в Голландии.
Голландские этапы состоятся 4 и 5 апреля. Республику и Россию на этих соревнованиях представляет Динар Валеев. Он будет бороться за медали.
Но в уфимском центре технических видов спорта воспитывают и юниоров. В этом сезоне Дмитрий Солянников стал четырехкратным чемпионом России среди юниоров. Он отобрался на европейские соревнования. Они состоятся в Польше на следующей неделе. Есть задел и на следующий сезон: гонщики, которых тренировали последние пять лет, вышли на лед. И уже через год смогут соревноваться, когда достигнут 16-летнего возраста. И башкирская команда будет глобально расширена доморощенными спортсменами.