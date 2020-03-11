Уфимец стал миллионером, купив лотерейный билет за 60 рублей

Один из жителей Уфы стал обладателем большого денежного приза. Уфимец участвовал в розыгрыше государственной лотереи. 9 марта неизвестный житель города стал счастливым победителем.

В лотерею уфимцу удалось выиграть 1,6 миллион рублей. Известно, что свой счастливый билет горожанин купил всего лишь за 60 рублей. А удачу ему принесли 9 зачеркнутых чисел.

Суперприз достался уфимцу по итогам розыгрыша 24 351 тиража. Теперь победителя ждут в Москве для получения денежного приза. Уфимцы часто становятся победителями в государственных лотереях — самый большой выигрыш на данный момент 7,5 миллионов рублей.