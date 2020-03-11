Новый бассейн в Уфе присоединился к программе «Всеобуч по плаванию»

Новый бассейн в Инорсе присоединился к всероссийской программе «Всеобуч по плаванию». Там ввели бесплатные уроки для того, чтобы научить детей держаться на воде. Не для олимпийских рекордов, а для элементарной безопасности.
Эта программа успешно реализуется в нескольких районах республики, а началось все летом в Кушнаренково. Спортивный объект в Калининском районе столицы Башкортостана – первый в Уфе, где заработал «Всеобуч по плаванию». Уже в ближайшее время навыки поведения в воде получат 77 детей из 157 школы.
На первых занятиях только так. Многие ребята сегодня едва ли не впервые оказались в бассейне, но уже на дебютном уроке получили полезные знания. Начали с теории, как правильно дышать и что делать, чтобы не пойти ко дну. А затем сразу перешли к практике.
Помогают ребятам научиться правильно вести себя на воде профессиональные тренеры. Никита Коленичев использует в работе специальное приспособление. Это длинная палка с резиновым кольцом. С помощью него, по мнению учителя, ребенок сможет быстрее почувствовать себя увереннее в воде.
В новом бассейне программа «Всеобуч» начала работать впервые. Сейчас здесь будут заниматься 77 детей из школы номер 157 Калининского района Уфы. По курсу они должны посетить 40 занятий и за это время в теории могут освоить 3 стиля: кроль на спине и груди, а также брасс.
Всероссийская программа «Всеобуч по плаванию» впервые начала работать в Башкортостане в Кушнаренковском районе. Уже сейчас ее поддержали не только в Уфе, но и в Салавате, а также в Верхнеяркеево. Инициативу оценили в республике на высшем уровне. До 2024 года в Башкортостане в 16 районах появятся типовые бассейны. Ведь занятия по плаванию не иначе как уроки спасения. Ежегодно в России тонут 14 тысяч детей. А после таких занятий эта цифра точно станет меньше.