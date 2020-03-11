В башкирском Зауралье в 12 школах запустят программу «Спортивная борьба – в школы»

В Зауралье начинается подготовка к осуществлению программы «Спортивная борьба – в школы». Такие занятия начали уже в 16 учебных организациях республики. Половина из них в Уфе, но с 1 сентября к программе присоединятся еще 46 школ, в том числе 12 в Зауралье.

Речь идет о Зилаирском, Бурзянском, Учалинском, Хайбуллинском районах, а также Баймаке и Белорецке. Весной учителя физкультуры соберутся на курсы повышения квалификации. Сейчас идет благоустройство помещений – это одно из главных условий для присоединения к программе. Для уроков борьбы должно быть отведено специальное помещение. Так, в селе Давлетово Хайбуллинского района приводят в порядок зал на цокольном этаже.