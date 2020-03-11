Госдума России окончательно приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла закон о поправках в Конституцию страны. За проголосовали 383 народных избранника, против – никто, воздержались 43 парламентария. Документ одобрили и в Совете Федерации, позже за него проголосуют россияне.

Новость о поправках в Конституцию России облетела все СМИ страны. В социальных сетях пользователи активно обсуждают грядущие изменения. Мнения разные. Согласно опросам населения, социальный блок получил поддержку большинства россиян. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Если прожиточный минимум будет меняться в сторону повышения, а конституционно будет закреплен минимальный размер оплаты труда, ниже которого не может быть заработная плата в экономике, то этот пункт, мне кажется, несколько снизит те риски, когда люди будут беднеть из-за того, что инфляция будет повышаться. Рустем Ахунов, доктор экономических наук

Поправки в Конституцию закрепляют понятие брака как союз мужчины и женщины, а дети будут важнейшим приоритетом российской политики. В документе говорится, что «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».

Как институт гражданского общества нам ближе, конечно же, в новой Конституции – это сохранение семейных традиций, защита интересов отцовства, материнства и детства. И, конечно же, сохранение и развитие родных языков и культуры народов Российской Федерации. Гульнур Кульсарина, председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан

Медицинская сфера также не останется без внимания. И хотя система здравоохранения, в частности в Башкортостане, за последние годы получила новый импульс, до сих пор ощущается нехватка кадров, современных больниц, поликлиник и сельских ФАПов. Проблема актуальна для большинства российских регионов.

Медицинская помощь есть. А ведь какая она, платная, бесплатная, услуги? Это как «казнить нельзя помиловать» – запятую не знаешь куда ставить. А по новой редакции должна быть медицинская помощь бесплатная, качественная, доступная. Вот полагается тебе сегодня, чтобы посмотрел терапевт, УЗИ, МРТ – человек не должен ходить, бегать, где платить, где ходить. Римма Утяшева, заместитель председателя комитета Государственного собрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов

Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. За это время было проведено несколько изменений. Наиболее крупными стали поправки, выдвинутые в президентском Послании в 2008 году. В новой редакции кроме вышесказанного также укрепится роль Госсовета, Госдумы и Совета Федерации, будут введены повышенные требования к чиновникам, депутатам и судьям.

Депутаты нижней палаты парламента также поддержали поправку об обнулении президентских сроков. Это значит, что по истечении своих полномочий в 2024 году действующий Глава государства сможет вновь участвовать в открытых и конкурентных выборах. Сам Путин назвал такой вариант возможным, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона.