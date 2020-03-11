Госдума России окончательно приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла закон о поправках в Конституцию страны. За проголосовали 383 народных избранника, против – никто, воздержались 43 парламентария. Документ одобрили и в Совете Федерации, позже за него проголосуют россияне.
Новость о поправках в Конституцию России облетела все СМИ страны. В социальных сетях пользователи активно обсуждают грядущие изменения. Мнения разные. Согласно опросам населения, социальный блок получил поддержку большинства россиян. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.
Поправки в Конституцию закрепляют понятие брака как союз мужчины и женщины, а дети будут важнейшим приоритетом российской политики. В документе говорится, что «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».
Медицинская сфера также не останется без внимания. И хотя система здравоохранения, в частности в Башкортостане, за последние годы получила новый импульс, до сих пор ощущается нехватка кадров, современных больниц, поликлиник и сельских ФАПов. Проблема актуальна для большинства российских регионов.
Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. За это время было проведено несколько изменений. Наиболее крупными стали поправки, выдвинутые в президентском Послании в 2008 году. В новой редакции кроме вышесказанного также укрепится роль Госсовета, Госдумы и Совета Федерации, будут введены повышенные требования к чиновникам, депутатам и судьям.
Депутаты нижней палаты парламента также поддержали поправку об обнулении президентских сроков. Это значит, что по истечении своих полномочий в 2024 году действующий Глава государства сможет вновь участвовать в открытых и конкурентных выборах. Сам Путин назвал такой вариант возможным, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона.
Действующая Конституция РФ пока еще не исчерпала свой потенциал, о чём сказал и сам Президент Владимир Путин. Однако внесение важных поправок продиктовано временем. Жители страны скажут своё за или против поправок во время общероссийского голосования, которое запланировано на 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.