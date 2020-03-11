«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в решающем матче серии

«Салават Юлаев» в полуфинале восточной конференции Кубка Гагарина. Сегодня уфимцы на своём льду обыграли в решающем поединке омский «Авангард». Счёт – 4:1 в матче и 4:2 в серии.

До начала серии хоккейные специалисты отдавали предпочтение «Авангарду», который буквально пару месяцев назад считали, пожалуй, главным претендентом на Кубок Гагарина. Однако уфимская ледовая дружина одолела омичей, хотя серия начиналась непросто – с чувствительного поражения в Балашихе.

Сегодня серия закончилась ярким бескомпромиссным матчем. Вначале «Салавату» было тяжело, оборонялись, играли в меньшинстве 4 минуты, но отбились и впоследствии мы увидели в конце первого периода две заброшенные шайбы в ворота «Авангарда».

Итоговый счет встречи 4:1. Таким образом, «Салават Юлаев» взял реванш за прошлогоднее поражение от «Авангарда» в плей-офф, в финале Восточной конференции. В следующей серии уфимцы встретятся с принципиальным соперником – казанским «Ак Барсом».