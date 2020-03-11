В Башкирии 39 семей подали заявления на маткапитал за первого ребенка

В республике приняли 39 заявлений на выдачу маткапитала за первого ребенка. Сумма выплаты составляет более 466 тысяч рублей. Воспользоваться правом имеют семьи, где первенец рожден или усыновлен с 1 января 2020 года.
Деньги может получить и отец, являющийся единственным усыновителем. Кстати, в скором времени родителям не нужно будет обращаться в управление. Информация в пенсионный фонд будет поступать через ЗАГС.
Также сократятся сроки выдачи сертификата и выплаты. Время действия самой программы продлено до конца 2026 года. За годы ее работы более 320 тысяч семей в республике получили более 100 млрд рублей выплат. Большинство направили средства на улучшение жилищных условий.