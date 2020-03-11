В Уфе вынесли приговор двум преподавателям УГАТУ, бравшим взятки от студентов

Отделалась условным сроком. Сегодня Орджоникидзевский суд назначил наказание преподавательнице УГАТУ, получившей от студентов более 1,2 миллиона рублей взяток. Получил свой срок и её коллега.
Неприличные жесты на камеру. Похоже, что именно так родственники подсудимой выражают своё мнение о судебном процессе. Однако всё же средний палец вскоре приходится убрать, как и улыбку с лица, ведь приговор сегодня зачитывают родной матери. Женщина обвиняется в 78 эпизодах взяточничества и более 60 случаях служебного подлога.
В Уфе следователи закончили работу над делом в отношении двух преподавателей Уфимского государственного нефтяного университета. Женщина обвинялась в 139 эпизодах получения взятки и служебного подлога, а вот ее коллега в посредничестве и покушении на мошенничество.
Компанию Ольге Мироновой в зале суда составил её коллега Евгений Ефименко – доцент кафедры истории и политологии. В июне 2018 года он предложил одному из студентов организовать зачёт и хорошую оценку у другого преподавателя. Стоило это 22 тысячи рублей. Сотрудника университета задержали, мужчина признал свою вину, а вот его подельница нет.
Два года длилось разбирательство в отношении бывших преподавателей УГНТУ и два дня оглашался приговор. Ольга Миронова получила 5 лет и 6 месяцев ограничения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью 5 лет, а вот её коллега получил на несколько месяцев меньше. У прокуратуры Орджоникидзевского района есть десять дней, пока приговор не вступил в законную силу, чтобы решить, достаточно ли он суров для бывших преподавателей и стоит ли его обжаловать.