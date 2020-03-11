Двоих жителей Уфы осудят за вымогательство денег у бизнесмена

Двое жителей башкирской столицы пойдут под суд за вымогательство денег у бизнесмена. Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Все это произошло в феврале прошлого года. Обвиняемые вымогали у предпринимателя 12 млн рублей. Также злоумышленники угрожали ему расправой.

Аналогичным образом в марте прошлого года обвиняемые вымогали 500 тысяч рублей у мужчины, который задолжал коммерсанту. Деньги на счет были перечислены с применением насилия.

Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, один из них, ранее судимый за аналогичное преступление, находится под стражей, другой – под домашним арестом. В обеспечительных целях наложен арест на автомобиль «Nissan Patrol» и сотовые телефоны. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Фото: Интернет.