Двоих жителей Уфы осудят за вымогательство денег у бизнесмена

Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, один из них, ранее судимый за аналогичное преступление, находится под стражей, другой – под домашним арестом. В обеспечительных целях наложен арест на автомобиль «Nissan Patrol» и сотовые телефоны. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

пресс-служба прокуратуры Башкирии