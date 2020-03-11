Двоих жителей Уфы осудят за вымогательство денег у бизнесмена

Двое жителей башкирской столицы пойдут под суд за вымогательство денег у бизнесмена. Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Все это произошло в феврале прошлого года. Обвиняемые вымогали у предпринимателя 12 млн рублей. Также злоумышленники угрожали ему расправой.
Аналогичным образом в марте прошлого года обвиняемые вымогали 500 тысяч рублей у мужчины, который задолжал коммерсанту. Деньги на счет были перечислены с применением насилия.
Фото: Интернет.