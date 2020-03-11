В Башкирии 95-летний ветеран войны не может добиться нового жилья

58 дней до дня Победы. Телеканал БСТ продолжает знакомить зрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу. Есть и те, кто борется до сих пор, в мирное время, только уже за достойную старость.

Ветеран Великой Отечественной войны из Белорецкого района претендует на новое жильё. Магадей Бикбаевич живёт в старом доме, который когда-то возводил сам. В одноэтажной постройке нет ванной и канализации. За дедушкой ухаживает внучка и помогает маленький правнук.

Вместе с правнуком Магадей Бикбаевич доедает юбилейный торт. Ветеран Великой Отечественной войны отметил в этом году своё 95-летие. Маленький Денис характером очень похож на дедушку. Такой же упрямый и со своим мнением. Магадей Абсалямов очень хотел учиться и ходил в школу по 30 километров. Всё потому, что его семье пришлось переехать в другую деревню. Папа был муллой, за веру его посадили, а мальчика с мамой оставили без крыши над головой. Их выселили из родного дома.

В 44-м Магадей Бикбаев ушёл на фронт. Добровольно. Сначала даже не пускали. Принял присягу и попал на фронт. Стал телефонистом. В дни масштабных наступательных операций он отвечал за бесперебойную связь маршала Конева с войсками. Приходилось взбираться на высокие телеграфные столбы. Работали без страховки. Победу встретил в Варшаве.

Связи если нет, здесь автомат, здесь аппарат. Лазить надо туда. Иногда одному, иногда вдвоём ходили. Магадей Абсалямов, ветеран Великой Отечественной войны

После войны он женился и начал строить свой дом. В 1956 году заселились. Здесь живёт и по сей день. Сегодня Магадей Бикбаевич претендует на новое жильё. Ветеран обратился в администрацию, чтобы поставили на учёт как нуждающегося.

Ванной или душа в стареньком частном доме, конечно же, нет. На улице лёд, так что тропинка всего в несколько метров становится почти невыполнимой задачей.

Приходила межведомственная комиссия. В их полномочиях только осмотр внешнего вида постройки. И, по их мнению, жильё оказалось пригодно для 95-летнего ветерана. В администрации отвечают: требуется экспертиза.