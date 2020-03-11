Житель Башкирии организовал нелегальный пункт приема металлолома

В Уфимском районе Башкирии оперативники выявили нелегальный пункт приема металлолома. Сообщается, что мужчина работал без разрешительной документации. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Нелегальный пункт приема металлолома находился в поселке Булгаково. Оказалось, что 53-летний местный житель работал без лицензии. Оперативники изъяли у него весы и полторы тонны металла.

В отношении мужчины возбудили административное дело. Он отделался штрафом. Сотрудники полиции продолжают работу в данной сфере.