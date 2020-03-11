ТВ-конкурс башкирского танца Байык» готовится к новому сезону

«Байык» начал подготовку к новому сезону. Республиканский телевизионный конкурс башкирского танца проводится с 2008 года. В нем ежегодно принимают участие более 500 танцоров со всей республики, а также из других регионов России и даже зарубежья.

Танец под названием «Зов дождя» хореограф Насима Ямалиева поставила специально для ансамбля, названного в честь реки «Шардалы». Танцоры коллектива из Салаватского района считают, что попасть на «Байык» для них было большой удачей.

В новом сезоне изменился и судейский состав конкурса «Байык». Народный артист Башкортостана, танцор Радмир Бадретдинов станет председателем жюри, в состав которого также войдёт заслуженная артистка республики Гузель Мамина и лауреат международных конкурсов Ильмир Кудабаев. Выбирать коллективы и танцоров, которые достойны выступить на гала-концерте, будут зрители путем интерактивного голосования. Победители телевизионного конкурса башкирского танца «Байык» получат ценные призы.