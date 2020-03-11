В Башкирии толпой избили мужчину

В Сибае на 30-летнего горожанина напала толпа молодых людей. Злоумышленники избили своего обидчика и отобрали сотовый телефон. После избиения они скрылись с места происшествия.

Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемых. 26-летний зачинщик признался в содеянном. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом.

Потерпевший увидел, что толпа неизвестных курит в подъезде его дома. Горожанин сделал им замечание, однако парням это не понравилось. Они избили мужчину, забрали телефон и сбежали с места произошедшего.

В ближайшее время изъятый телефон будет возвращен законному владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу. пресс-служба МВД по Башкирии