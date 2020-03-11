С начала года в Башкирии произошло 1155 пожаров

С начала 2020 года в Башкирии пожары унесли жизни 61 человека. Среди погибших числятся трое детей. Статистику предоставил региональный Госкомитет Башкирии по ЧС.

Всего за 3 месяца этого года в Башкирии произошло 1155 пожаров. В пожарах пострадали 39 человек. Спасателям удалось спасти от гибели 128 человек.

Для снижения угрозы пожаров спасатели рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. Их можно купить в магазинах электротоваров. Всего в Башкирии благодаря пожарным извещателям спаслись 356 человек, в том числе 139 детей.

Анализ пожаров показывает о том, что около 90% от общего их количества возникает в частном секторе, а именно в жилых домах. Пожары уничтожают личное имущество граждан, нанося невосполнимый материальный ущерб, нередко они приводят к гибели людей.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: Интернет.