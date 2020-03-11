С начала года в Башкирии произошло 1155 пожаров

С начала 2020 года в Башкирии пожары унесли жизни 61 человека. Среди погибших числятся трое детей. Статистику предоставил региональный Госкомитет Башкирии по ЧС.
Всего за 3 месяца этого года в Башкирии произошло 1155 пожаров. В пожарах пострадали 39 человек. Спасателям удалось спасти от гибели 128 человек.
Для снижения угрозы пожаров спасатели рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. Их можно купить в магазинах электротоваров. Всего в Башкирии благодаря пожарным извещателям спаслись 356 человек, в том числе 139 детей.
Фото: Интернет.