С начала года в Башкирии произошло 1155 пожаров

Анализ пожаров показывает о том, что около 90% от общего их количества возникает в частном секторе, а именно в жилых домах. Пожары уничтожают личное имущество граждан, нанося невосполнимый материальный ущерб, нередко они приводят к гибели людей.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС