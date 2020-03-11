В Башкирии продолжаются поиски 27-летнего Дениса Чикина

В Башкирии продолжаются поиски Дениса Чикина. Мужчине 27 лет. В поисках принимают активное участие местные волонтеры.
Денис не выходит на связь с родственниками с 11 сентября 2017 года. Обеспокоенные родные не находят себе места. Они до сих пор не теряют надежды найти пропавшего мужчину живым.
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленого цвета, русые волосы. На Денисе была синяя толстовка и джинсы черного цвета. на ногах у него были коричневые кроссовки.
Всех обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 02.
Фото: Соцсети.