В Уфе школьников застукали за взрослым занятием на клумбе

В Уфе школьников застукали за взрослым занятием на улице Транспортной. Двое молодых ребят искали в одном из дворов закладки с наркотиками. Местные жители сетуют, что юные любители "синтетики" разрушили всю округу и испортили подъезды.

Жители микрорайона Инорс в Уфе столкнулись с проблемой. С наступлением весны местная управляющая компания приводит в порядок клумбы и подъезды, разрыхляет снег. Однако всю картину портят малолетние наркоманы, которые ищут во дворах закладки.

Читатели bash.news сфотографировали очередных ребят за домом 26/4 по улице Транспортной. Горожане жалуются: ребята приходят сюда постоянно и вскапывают клумбы. Судя по всему, закладки местные драг-дилеры предпочитают делать методом "прикопа". Любители "синтетики" такой способ доставки не любят: слишком заметно ковыряться в земле в любое время суток.

Как пояснили нашей редакции жители дома, они неоднократно пытались вычислить тех, кто делает закладки. Однако, судя по всему, свои грязные дела курьеры делают по ночам, когда вокруг ничего не видно.

Они уже у нас всю клумбу перекопали за домом. Достали! То здесь копают, то за гаражами. И ведь главное это мальчишки из соседних дворов, учатся наверняка где-то недалеко. Куда их родители вообще смотрят? Алина П., жительница Уфы